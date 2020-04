Britse kwaliteitskrant gaat op zoek naar spelers die gedurende één seizoen briljant waren en komt uit bij Fellaini: "Een nachtmerrie voor verdedigers"

In februari 2019 trok Marouane Fellaini na 10,5 jaar de deur van de Premier League achter zich dicht. De middenvelder was aan de slag bij Everton en Manchester United en speelde in 2012-2013 misschien wel zijn beste seizoen.

De Britse krant The Guardian ging op zoek naar spelers die het voorbije decennium een briljant seizoen kenden, maar niet tot de 'usual supects' behoren, zoals Kompany, Rooney, Mahrez of Suarez. Ze kwamen terecht bij Marouane Fellaini, die in 2012-2013 een boerenjaar kende.

8 keer man van de match

Onder David Moyes strandde Everton dat jaar op de zesde plaats. De Rode Duivel scoorde toen maar liefst 11 goals en gaf 6 assists in 31 matchen. "Dat jaar kreeg hij meer erkenning voor zijn talent dan voor zijn aanwezigheid in luchtduels of voor zijn kapsel", luidde het in The Guardian.

"Voorheen won hij luchtduels op het middenveld, maar door een positiewissel mocht hij dat hoger op het veld gaan doen. Daar was hij een absolute nachtmerrie om tegen te verdedigen. Het leverde hem acht keer de trofee voor 'man van de match' op en een lucratieve deal naar Manchester United.