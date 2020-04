Engelse voetbalbond zag oefenvelden in gevaar komen en doodde 60 ganzen

Vreemd nieuws uit Engeland. De Engelse voetbalbond (FA) liet de voorbije twee jaar een zestigtal ganzen om het leven brengen om een oefencentrum te 'beschermen'.

In St George’s Park, Staffordshire, liet de FA in 2018 en 2019 ongeveer zestig ganzen om het leven brengen. Dat bericht The Guardian. De reden: de ganzen lieten veel 'afval' achter waardoor het gevaar op uitglijden toenam en ook het risico op verspreiding van schadelijke parasieten. De FA had wel een vergunning aangevraagd en gekregen voor de verdelging.

Het doden botste op kritiek van actiegroep 'Stop the Cull' (stop het ruimen/doden). Zij verwijten de FA dat ze vogels doden omdat ze hun uitwerpselen achter laten op het veld en dat het hypocriet was, omdat ze gezegd hebben de lokale biodiversiteit te verrijken.

Dat deed de FA in 2014 in een brief aan St George's Park. Daarin schreven ze dat ze de lokale biodiversiteit zouden beschermen, behouden en verbeteren.