Geen voetbal op 19 april, wat gebeurde er in de geschiedenis allemaal? Demonstratie Club Brugge, historische comeback van Messoudi en 'Tita Tovenaar' kampioen

Ook op zondag 19 april geen live-voetbal op de Belgische velden. In het verleden was dat al eens anders, uiteraard. Wat waren enkele belangrijke momenten van 19 april doorheen de recente voetbalgeschiedenis?

19 april ... 2018

In de play-offs spelen Club Brugge en Charleroi een pittig duel tegen elkaar. Het wordt uiteindelijk een nooitgeziene demonstratie.

Wesley (2x), Diaby, Vanaken, Vormer en Refaelov maken er 6-0 van op Jan Breydel. De titel zou uiteindelijk niet worden weggegeven door de troepen van Leko.

19 april ... 2015

Enkele jaren daarvoor was er ook al een topduel op Jan Breydel op dezelfde dag. Die keer won Club Brugge ook.

Uiteindelijk werd het 2-1 tegen grote rivaal Anderlecht. AA Gent zou uiteindelijk profiteren om voor beide ploegen te eindigen en zo een historische titel te pakken.

19 april ... 2009

Elf jaar geleden was er een pittig duel in de Eredivisie tussen Willem II en ADO Den Haag. De bezoekers stonden 0-3 voor ... en toen gebeurde er iets geks.

Mo Messoudi wist een strafschop om te zetten, vier minuten later stond het team uit Tilburg helemaal opnieuw naast ADO: 3-3, nog steeds een van de gekste comebacks ooit in de Eredivisie.

𝗢𝗻 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗱𝗮𝘆

┗ 𝘚𝘪𝘹 𝘮𝘪𝘯𝘶𝘵𝘦𝘴, 𝘰𝘯𝘦 𝘩𝘦𝘭𝘭 𝘰𝘧 𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘦𝘣𝘢𝘤𝘬 pic.twitter.com/ZgSRXREGSC — Willem II (@WillemII) April 19, 2020

19 april ... 2009

Het was ook meteen de dag dat AZ Alkmaar voor de tweede keer in zijn bestaan de titel pakte in de Eredivisie, met dank aan de 6-2 nederlaag van Ajax bij PSV.

Moussa 'Tita Tovenaar' Dembele was dat seizoen goed voor tien doelpunten en heel wat leuke dribbels voor de club uit Alkmaar.