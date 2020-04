Ex-Zulte Waregem-speler zit momenteel helemaal in de put: "Na twee zulke jaren dacht hij lekker te voetballen"

De coronacrisis hakt er goed in bij de meeste voetballers. De meesten hebben nog nooit zo lang gedaan zonder een balletje te trappen met de maats. Maar voor sommigen is het nog moeilijker. Als je bijvoorbeeld de voorbije twee jaar al individueel hebt moeten trainen.

Dat is het geval bij Glynor Plet, de ex-Essevee-speler die de voorbije twee jaar bij Alanyaspor in Turkije geen enkele kans kreeg. “Hij heeft twee jaar lang in Turkije individueel moeten trainen en dankte God op zijn blote knieën dat hij daar eindelijk van af was”, vertelt Telstar-trainer Andries Jonker bij NH Radio Sportcafé. “Maar na een half jaar bij Telstar is hij weer terug bij af en moet hij weer in zijn eentje met een bal kloten. Om die reden vindt hij het wel zwaar en dat begrijp ik ook wel.”

Plet had ook de goal teruggevonden en scoorde 7 keer in 21 matchen. “Hij is ervaren en snapt dat het nodig is, maar komt er wel voor uit dat het zwaar valt”, vervolgt de trainer van Telstar. “Na twee van zulke jaren in Turkije kan ik me voorstellen dat hij zich enorm heeft verheugd om lekker te kunnen voetballen. Voor niemand is deze situatie leuk, maar voor hem is het wel extra zuur.”