Analyse Het wordt druk in de Bouchoutlaan: BAS staat voor nooit-geziene werklast, clubs onder enorme tijdsdruk

Druk in Leuven? Het was een episch nummer van Noordkaap, al is het in coronatijden vooral thuiszitten in Leuven. Druk? Dat lijkt het de komende weken vooral te gaan worden in de Bouchoutlaan in Brussel. Al kunnen bepaalde ploegen het nog iets 'simpeler' maken door hun diepgewortelde problemen.

In de Bouchoutlaan in Brussel op nummer 9 en geprangd tussen de Kinépolis, het Atomium, de bondsgebouwen van de Belgische voetbalbond, het BOIC en het Koning Boudewijnstadion is de zetel van het BAS gevestigd. En bij dat Belgisch Arbitragehof voor de Sport gaat het de komende weken erg druk worden. 19 ploegen kregen namelijk al een proflicentie voor volgend seizoen en dat betekent dat heel wat teams een beroepsprocedure hebben ingespannen om hun licentie te verkrijgen. Twaalf clubs in actie Standard, Moeskroen en Oostende in 1A, Lokeren, Virton, Roeselare en Lommel in 1B en verder ook Seraing, Patro Eisden, Lierse, Winkel Sport en Tubeke vanuit Eerste Amateurklasse spanden een zaak in bij het BAS. Al is de vraag of alle ploegen veel kans maken om een deftig dossier te kunnen indienen. Sporting Lokeren moet tegen maandag 20 april kunnen aantonen over een overnemer te beschikken of de boeken gaan onherroepelijk dicht. Krijgt iedereen dossier rond? En er is meer: Lommel vroeg al uitstel tot het einde van de maand aan bij het BAS, want door problemen met de eigenaar - die de club niet wil lossen momenteel - kunnen ze dinsdag geen (volledig) afgewerkt dossier afgeven bij dat BAS. Het beloven sowieso boeiende en interessante weken te worden. Fysieke zittingen zijn overigens door de coronacrisis niet mogelijk, dus zal er via skype en andere digitale kanalen worden gewerkt om bepaalde dossiers toe te lichten.

Welke team(s) ziet u de licentie nog halen? Standard 87% Moeskroen 45% Oostende 18% Virton 13% Lommel 9% Roeselare 4% Lokeren 4% Seraing 15% Patro Eisden Maasmechelen 15% Lierse 34%