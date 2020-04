🎥 Spurs-fan vierde haar tachtigste verjaardag en plots hing Jan Vertonghen aan de lijn om haar te verrassen

Er zijn betere momenten om je verjaardag te vieren dan in deze periode waarin thuisblijven de norm is. Anderzijds zijn er momenteel andere prioriteiten, maar toch probeerde Jan Vertonghen een Spurs-fan een speciale verjaardag te bezorgen.

De centrale verdediger van Tottenham en de Rode Duivels belde Beryl Gill op voor haar tachtigste verjaardag en verraste haar met zijn verschijning en een gesprek van meer dan zeven minuten.

"Next time, I'll run to your corner if I score at that end!"



📞🎂 @JanVertonghen calls season ticket holder Beryl Gill as she celebrates her 80th birthday at home. #SpursAtHome ⚪ #COYS pic.twitter.com/gK5TtDwgx1