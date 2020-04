Oostende geeft update: "We gaan er vanuit dat de licentie in orde komt"

KV Oostende kreeg hulp van Edin Dzeko. De wereldspits veilt zijn truitje om de club te helpen. Vele kleine initiatieven maken één groot. Intussen geeft de kustploeg zijn fans hoop...

"Wij zijn blij om te zien dat de veilingen en geldinzameling zorgen voor eendrachtig gevoel. Onder het motto ‘alle beetjes helpen’”, klinkt het bij KV Oostende op Twitter. “Louter die zaken zullen de club niet redden, maar het creëert wel een lovenswaardige community."

"We gaan er ook nog steeds van uit dat de overname in orde komt en als dat het geval is, vloeit dit geld ook terug naar 3 actoren: de jeugdwerking, de sociale projecten en de supporterswerking. Die drie zaken zijn belangrijk in dit hele verhaal.”

1/2 Wij zijn verheugd om te zien dat de veilingen en geldinzameling zorgen voor eendrachtig gevoel bij @KustboysKVO , (ex-)spelers en ambassadeurs. Onder motto 'alle beetjes helpen'. Louter die zaken zullen de club niet redden, maar het creëert wel een lovenswaardige community. — KV Oostende (@kvoostende) April 19, 2020