Bayern-icoon is allesbehalve blij met de club: " Natuurlijk stoort mij dat, want ik ben altijd loyaal geweest"

Je bent één van de beste doelmannen ter wereld en dan mag je je mond wel eens roeren. Bayern-icoon Manuel Neuer (34) is allesbehalve blij dat zijn contractbesprekingen met de club zijn uitgelekt. Hij benadrukt ook dat er foute info is verspreid. "Dit ken ik niet van Bayern, dat is duidelijk."

"Waar ik van baal, is dat ik alle gesprekken met de bepalende mensen in vertrouwen heb gevoerd”, zegt hij in Bild. “Er kwam in het verleden nooit iets naar buiten, maar nu worden er in de media steeds dingen gemeld die niets eens kloppen. Natuurlijk stoort mij dat, want ik ben altijd loyaal geweest.” Zo werd er geschreven dat hij nog een contract voor vijf jaar wil. “Het is mij volkomen duidelijk dat het een utopie is om tegenover de club vast te houden aan een contract van vijf jaar. Op 34-jarige leeftijd weet je niet hoe je ervoor staat als je 39 bent. Ik wil alles geven en successen behalen met deze club en daarvoor beloond worden.” Bayern haalde met Alexander Nübel intussen ook al een concurrent bij Schalke 04. "Nübel is een sterke keeper. Maar ik ben niet bang mijn plaats kwijt te raken. Ik zal spelen. Daar geloof ik stellig in.”