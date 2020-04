Premier League bekijkt hoe het posities moet bepalen, maar... "Je kan toch geen team laten degraderen met 0,2 punten?"

In Engeland beginnen ze toch stilaan rekening te houden met het einde van het seizoen. Maar hoe moet dat dan geregeld worden? De landstitel is vrij duidelijk voor Liverpool. Maar wat met de degradanten? Die zouden een financiële mokerslag krijgen.

De Premier League vergaderde erover en Tony Bloom, eigenaar van Brighton en Hove, gaf er wat informatie over. Wellicht zakken er geen teams als het seizoen gestopt wordt. Brighton stond net boven de degradatiezone, maar Norwich, Aston Villa en Bournemouth hadden nog negen speeldagen om het recht te trekken. Degradatie betekent in Engeland sowieso 100 miljoen minder.

"Het zou heel moeilijk zijn om iemand te laten afzakken, zeker uit de Premier League, als het seizoen niet tot het einde is gespeeld", aldus Bloom. "Je kunt een kampioen hebben, Liverpool verdient dat natuurlijk. Je kunt die criteria gebruiken voor de Europese tickets, maar ik zie niet in hoe je voor degradatie kan stemmen, zeker niet gezien het vereiste percentage."

De positie bepalen via een gemiddeld aantal gewonnen punten lijkt nog meer onhaalbaar. "Ik geloof niet dat je op basis daarvan kunt oordelen over de degradatie van teams. Je kunt je toch niet voorstellen dat een team, dat niet alle matchen mocht spelen, zakt met 0,2 punten. Ook al omdat het de sterkte van de tegenstander niet in rekening brengt."