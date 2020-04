(Ex-)bad boys in de Belgische competitie: Teddy Chevalier

Deze week overlopen we elke dag een enfant terrible die in de Belgische competitie heeft gevoetbald of nog steeds aan het werk is. Vandaag is het de beurt aan Teddy Chevalier, de ex-aanvaller van onder meer KV Kortrijk.

Teddy Chevalier speelt sinds deze zomer in de Ligue 2 bij Valenciennes. Daarvoor speelde hij bij KV Kortrijk en in het verleden speelde hij ook nog bij andere Belgische ploegen. Zo was hij ook actief bij Boussu Dour en Zulte Waregem. Bij deze clubs was hij een belangrijke pion in het team. Hij was zelfs een publiekslieveling, maar er waren ook negatieve kantjes aan de aanvaller. Zo zorgde vooral zijn mentaliteit vaak voor problemen. Bij KV Kortrijk kreeg hij bijvoorbeeld meerdere sancties, maar met 53 doelpunten en 36 assists in 170 wedstrijden is het wel duidelijk dat hij een zeer belangrijke speler is geweest voor de Belgische club. Dit seizoen zit de spits aan 13 doelpunten in 30 wedstrijden voor Valenciennes.