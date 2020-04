Lokeren nog niet dood? Groep van ondernemers wil nieuw verhaal schrijven voor supporters en spelers

Het jeugdbestuur van Lokeren heeft niet stilgezeten wanneer de club verder en verder richting de afgrond ging. Samen met enkele ondernemers is het zelfs al in verre onderhandelingen met amateurclub VW Hamme om de Lokerse identiteit in het nieuwe "KSC Vigor Wuitens Lokeren" onder te brengen.

Het project moet een vooral een oplossing bieden voor de spelers, supporters en sponsors die nu bij Lokeren zitten. De nieuwe Lokerse investeerdersgroep rond ex-voorzitter Willy Carpentier heeft in VW Hamme uit Tweede Amateur een ideale club gevonden om hun project uit te bouwen, meldt een communiqué van de ex-Lokerse persverantwoordelijke Herman Van De Putte Het overleg tussen de investeerders en VW Hamme leidde zelfs al tot een storting van borgsommen omtrent toekomstige budgetten en een overeenkomst voor een bestuur met 8 leden, 4 leden per partner. De nieuwe club zal 'KSC Vigor Wuitens Lokeren' heten en gebruik maken van accommodaties in Lokeren én Hamme. Ook de Lokerse burgemeester Filip Antheunis zou al op de hoogte zijn van het nieuwe project en akkoord zijn gegaan. Enkel het huidige bestuur van VW Hamme moet nog akkoord gaan.