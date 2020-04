Jelle Van Damme is "heel kwaad" op Lokeren-voorzitter Louis De Vries: "Mijn advocaten zullen nog werk hebben"

Jelle Van Damme is kwaad op Louis De Vries, "heel kwaad" zelfs. Het faillissement van Lokeren hakt er bij de 36-jarige Van Damme ook hard in. "We zijn sinds december aan het lijntje gehouden", reageert Van Damme.

In een interview met HLN reageert Van Damme voor het eerst op het faillissement van Lokeren en hij is niet mals voor Louis De Vries en anderen die volgens hem mee voor het faillissement gezorgd hebben. "Zowel De Vries als Verhoeven hebben nooit een deftig businessplan gehad om een club te runnen. Als je geen geld hebt, moet je geen voetbalclub kopen", reageert hij duidelijk.

"Ik ben in het project gestapt en had er zin in, maar niet om nog wat aan te modderen", iets wat wel gebeurd is dit seizoen bij Lokeren. Daarom is Van Damme ook heel kwaad op bepaalde personen. "Ik ben heel kwaad, maar ik houd me nog in. Er zijn dingen die we niet zomaar kunnen laten. Mijn advocaten zullen nog wel werk hebben", klinkt hij strijdvaardig.

Van Damme moet naar verluidt nog 250.000 euro tekengeld krijgen van Lokeren én nog enkele maanden achterstallig loon.