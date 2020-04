Michel Louwagie denkt stilaan aan het bloedbad dat kan volgen en komt met harde cijfers: "Daar moet ik geen tekening bij maken, zeker?"

Het coronavirus zal wel degelijk zijn gevolgen hebben op de Belgische arbeidsmarkt en niet in het minst in het voetbal. Michel Louwagie maakt zich zorgen.

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt en ik hoop het nooit meer mee te maken", aldus Michel Louwagie in Het Nieuwsblad over de huidige crisis.

"De volksgezondheid gaat voor alles. Maar ik denk toch ook stilaan aan het bloedbad dat kan volgen. We hebben geen inkomsten en moeten nog steeds de lonen blijven betalen."

Bloedbad?

"Reken even uit: een budget van 45 miljoen euro. Een half jaar kosten ten bedrage van 20 miljoen euro en enkel 4-5 miljoen euro van tv-gelden als inkomsten. Daar moet ik geen tekening bij maken zeker?"

En dan moeten we nog zeggen: AA Gent is momenteel na moeilijke jaren in het verleden anno 2020 een van de financieel gezondste clubs in ons land.