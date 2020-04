Speler Anderlecht lijkt van de aardbodem verdwenen, maar paars-wit maakt zicht geen zorgen om deze reden

Bij RSC Anderlecht worden de individuele resultaten van loopsessies en andere zaken nauwlettend in de gaten gehouden. Maar: niet iedereen doet daaraan mee. Al is dat ook niet altijd even erg.

Zo is Samir Nasri van de aardbodem verdwenen, zo lijkt het wel. Hij stuurt geen gegevens door van zijn eventuele trainingen en laat alles op zijn beloop. Verzekering De winger is al maanden buiten strijd en dus aan het revalideren. Daarom ook dat Anderlecht volgens Het Laatste Nieuws niet echt zwaar tilt aan de zaak. Het is de verzekering die een groot deel van de lasten die Nasri met zich meebrengt voorlopig betaald vanwege zijn blessure. Entourage noch Anderlecht waren te bereiken voor commentaar.