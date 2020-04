Anderlecht heeft specifiek profiel voor tweede doelman en wil ook nog jong geweld toevoegen: Nederlander werd al gepolst

Anderlecht heeft twee nieuwe doelmannen nodig en heeft daar ook een specifiek profiel voor opgesteld. Zo werd er al geïnformeerd naar Michel Vorm, wat zowat het profiel is voor een nieuwe tweede keeper.

Anderlecht polste bij Vorm (36), die intussen weer einde contract is bij Tottenham. De 36-jarige Nederlander is dus transfervrij op te halen, heeft heel wat ervaring en is niet verlegen om een rol op de achtergrond te spelen.

Als Van Crombrugge niet vertrekt - en dat is toch de bedoeling - moet zo'n type op de bank gaan plaatsnemen. Jean Butez komt enkel in beeld moest de huidige nummer 1 getransfereerd worden voor veel geld. Men zoekt dus een man die al heel wat watertjes doorzwommen heeft, maar in de herfst van zijn carrière jonge gasten wil gaan begeleiden. Liefst kost hij ook niks of zo weinig mogelijk.

Toptalent

Zo zijn er in België trouwens ook wel wat jongens die op de markt komen. Denk maar aan Davino Verhulst (Lokeren), Sébastien Bruzzese (Kortrijk) en William Dutoit (Oostende). Silvio Proto en Laurent Henkinet zouden ook op dat lijstje staan, maar de eerste denkt aan stoppen en de tweede staat kort bij Standard.

Anderlecht zoekt ook nog een jonge keeper. Liefst trekken ze voor die positie een toptalent aan die op termijn Van Crombrugge kan opvolgen. Er moet immers meer uit de eigen jeugdwerking komen. De U21 hebben immers ook nog een doelman nodig.