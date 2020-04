Allijns stelt (verre) streefdatum voor nieuw seizoen voor én een opmerkelijk plan voor wat er met 1B moet gebeuren

Het zit eraan te komen dat de clubs zonder publiek zullen moeten spelen bij het begin van het volgend seizoen. Dat zou echter grote problemen qua inkomsten betekenen bij veel clubs. Daarom heeft KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns een ander plan.

“Als we de competitie moeten starten zonder publiek, dan komen wij in de problemen, zeker als het een tijdje zal duren”, zegt hij bij Het Nieuwsblad. “Maar wij zullen niet alleen zijn want dan geldt voor veel ploegen. Ook de topclubs zullen dan afzien. We zullen al snel spreken over anderhalf miljoen verlies bij een viertal matchen zonder publiek. Daarom zou ik liefst pas eind augustus, begin september starten met de nieuwe competitie. Dan moeten we hopelijk weinig matchen spelen zonder publiek."

Ook wil hij af van 1B. "Dat werkt niet”, zegt Allijns. “Er moet een eerste klasse zijn met daaronder twee amateurniveaus: een Vlaamse en een Waalse. De profclubs die niet in de Jupiler Pro League zitten - dat zullen er niet veel zijn - kunnen daar dan spelen en promoveren als ze in orde zijn met hun licentie.”