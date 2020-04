'Real Madrid en Juventus vechten om Pogba, maar het is een andere grootmacht die met hem gaat lopen'

De toekomst van Paul Pogba ligt niet op Old Trafford. De Franse middenvelder heeft al nadrukkelijk geflirt met Juventus en Real Madrid. Het is echter een derde hond die met hem wil gaan lopen.

Volgens de Franse kranten bereidt PSG immers een bod voor op Paul Pogba. De Franse middenvelder moet het nieuwe uitgangsbord van de Franse grootmacht worden. De kans dat Neymar en/of Kyllian Mbappé vertrekken is namelijk groot.

Bovendien heeft Mino Raiola goede contacten in de Lichtstad. Het is bovendien de supermakelaar die niet meer door één deur kan met de bonzen van Manchester United. The Red Devils verwachten minstens tachtig miljoen euro voor de middenvelder.