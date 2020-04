Staat Thomas Vermaelen binnenkort voor een carrièreswitch? "Ik vind het tot nu toe wel plezant"

Thomas Vermaelen speelt op dit moment in Japan bij Vissel Kobe, maar hij is ook nog met andere dingen bezig. Zo volgt hij ook een trainerscursus. Hij zou ook al veel indruk gemaakt hebben tijdens deze lessen.

Zien we Thomas Vermaelen binnenkort als trainer? "Ik vind het wel plezant om te doen, maar denken als trainer is natuurlijk heel anders dan als speler. Ik zou het wel leuk vinden als ik mijn ervaring als speler kan delen met enkele jonge spelers die pas zouden beginnen", aldus Vermaelen in een interview met Het Nieuwsblad.

Vermaelen zou blijkbaar ook al indruk hebben gemaakt. "In november kregen we een oefening mee en het moest af zijn in maart. Ik had er redelijk wat tijd in gestoken en ze hebben mijn oefening als voorbeeld genomen. Misschien omdat ik het als enige had doorgestuurd."