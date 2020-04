Kompany leerde uit de fouten van vorig jaar: fysieke voorbereiding zal belangrijker worden

Vincent Kompany heeft ook fouten gemaakt, dat beseft hij. Geen schande voor een beginnend manager. De zomerstage van vorig jaar was niet wat het moest zijn. Die fout zal hij dan ook geen twee keer maken.

De zomervoorbereiding was één lange schiftingsprocedure. In die mate zelfs dat het team dat de eerste match tegen Oostende speelde nog in geen enkele oefenmatch had samengespeeld. Dat was nog op te lossen omdat het op enthousiasme heel goed spel op de mat bracht, maar het grote pijnpunt was te zien in de tweede helft: de ploeg stuikte fysiek helemaal in elkaar.

Dat was de rode draad doorheen de hele eerste helft van het seizoen. Anderlecht hinkte fysiek achterop. Dat werd gelogenstraft door met de medische cijfers te zwaaien (die we nooit te zien kregen) en te zeggen dat de spelers fysiek bij de beteren waren van 1A. Maar binnen de muren van Neerpede werd er wel naar de voorbereiding gekeken toen de ziekenboeg elke week voller en voller werd.

Trage opbouw

Veel spelers waren niet in die mate klaar zoals ze dat de voorbije jaren waren geweest. Kompany had de nadruk gelegd op tactiek en minder op het fysieke. Met een 28-koppige kern, waar alle jeugdinternationals in ontbraken, trainde men vooral het uitvoetballen van achteruit. Die trainingen lagen dan ook nog om de haverklap stil om bij te sturen.

Nu wil Kompany het dus inderdaad anders aanpakken: een trage opbouw omdat iedereen heel lang zal stilgelegen hebben om blessures te vermijden. Sommige buitenlandse spelers hebben uiteraard hun bedenkingen, want hun zomervakantie zal ingekort worden en de tijd bij hun familie dus ook. Maar dit zijn uitzonderlijke omstandigheden.