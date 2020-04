De fauw na carrièrewissel: "Nee, als zelfs Kompany het daar moeilijk mee heeft..."

Davy De fauw wordt assistent bij Zulte Waregem. De 38-jarige verdediger zag dat het moment gekomen was om de voetbalschoenen aan de haak te hangen.

De fauw heeft geen schrik dat hij te snel gestopt is. "Ex-voetballers zeggen dat je zo lang mogelijk moet doorgaan, dat geldt niet voor mij. Ik ben voldaan", zegt hij in HLN.

Speler-trainer was geen optie. "Als zélfs Vincent Kompany daar moeilijkheden mee had... Ik heb alle respect voor Vincent, hij zal ongetwijfeld slagen. Voor mij zou het te veel zijn."

Andere aanbiedingen hadden ook geen kans. "Ik draai al lang mee in het wereldje. 'Als het zo ver is, dan horen we het wel. En dan babbelen we eens', krijg ik al jaren te horen. Ik ben daar nooit echt op ingegaan, des te meer omdat ik bij Zulte Waregem thuis ben en hier al assistent kan zijn."