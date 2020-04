Telenet komt met heel opvallend voorstel ter compensatie van wegvallen play offs

Rechtenhouder Telenet wil een gesprek met de Pro League omtrent het stopzetten van de competitie dit seizoen. Aangezien 1/3 van dit seizoen niet uitgespeeld is, verwachten ze bij Telenet een compensatie van de Pro League. Maar één van hun voorstellen is wel heel opmerkelijk.

"De Pro League kan bijvoorbeeld uitzendrechten voorzien voor een gelijkaardig bedrag bij de wedstrijden van volgend jaar", klinkt het bij Telenet. Heel vreemd aangezien de rechten volgend jaar niet meer in handen zijn van Telenet, Proximus en VOO maar wel van Eleven Sports.

De andere voorstellen gaan over een terugbetaling van het bedrag, desnoods in schijven. Telenet benadrukt wel dat ze de beslissing om de competitie stop te zetten begrijpen en dat de gezondheid primeert, maar ze een compensatie verwachten wegens het niet utispelen van 1/3 van de competitie.

Als...

De definitieve stopzetting van het voetbal in België is evenwel nog niet officieel. De algemene vergadering van de Pro League moet dit nog steeds bevestigen. Wanneer die algemene vergadering plaatsvindt, is ook nog een vraagteken. Die staat op maandag 27 april gepland maar is al twee keer uitgesteld, mogelijk deze keer ook.