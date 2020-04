Barcelona kan naam Camp Nou verkopen aan miljardair ... die eigen cannabisoliebedrijf heeft met Mike Tyson

In de strijd tegen het Coronavirus heeft FC Barcelona de naam van hun stadion, het Camp Nou, te koop gezet. De koper krijgt een jaar lang de rechten van de naam. Ondertussen stapelen de kandidaturen zich al op en daar zit één wel erg opvallende naam tussen.

Alki David dicht zichzelf een grote kans toe om de naam van het Camp Nou voor een jaar te veranderen. De Britse miljardair ziet het als een unieke kans en gaf al aan dat er over recordbedragen gesproken zal worden.

FC Barcelona heeft zich de afgelopen jaren steevast verzet tegen lucratieve sponsoraanbiedingen. Maar gezien de situatie achtte de club de tijd rijp om daar verandering in te brengen. De opbrengst van de deal zullen integraal naar verschillende onderzoeksprojecten gaan, om zo de strijd aan te gaan tegen het Coronavirus.

Alki David is echter niet zomaar een Britse miljardair. De 51-jarige zakenman heeft namelijk een cannabisoliebedrijf, samen met de legendarische bokser Mike Tyson. David kwam vorig nog in opspraak vanwege zijn cannabisoliebedrijf, maar wil iedereen ervan verzekeren dat er niets illegaal aan de hand was.

"Mijn strafblad is zo schoon als het maar kan zijn. Het is ook vooral de bedoeling om mijn andere bedrijven aan Camp Nou te linken. Zo lijkt SwissX Camp Nou mij wel een leuke naam."