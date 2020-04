Toptrainer vertoeft in lagere regionen Belgisch voetbal: "Als ik dat had aanvaard, dan was ik nu nog trainer in Jupiler Pro League"

Tegenwoordig is Guido Brepoels actief als trainer bij KFC Diest, dat de voorbije jaargang in Eerste Provinciale vertoefde. Enkele jaren terug stond Brepoels echter nog aan de zijlijn bij eersteklasser Sint-Truiden en zag Simon Mignolet in hem een toptrainer.

"Als ik toen aanvaard had dat voorzitter Morrenne bepaalde spelers zelf ging halen, dan was ik nu misschien nog trainer geweest van Sint-Truiden. Maar ik wou de eigenheid van Sint-Truiden behouden, en dat lukte niet met die vele huurlingen. Ik ga af en toe nog wel eens kijken naar Sint-Truiden, maar vroeger hing er een bepaalde sfeer in het stadion. Dat is nu volledig weg, jammer genoeg", gaf Brepoels mee in een interview met Het Belang van Limburg.

Brepoels ziet ook dat het bij veel clubs fout loopt momenteel. De 59-jarige coach legt de vinger op de wonde. "Veel clubs investeren wel in eigen jeugd. Maar als het erop aankomt, dan zijn het toch weer de buitenlandse versterkingen die mogen opdraven. In mijn tijd bij STVV liet ik Peter Delorge, Rob Schoofs en Giel Deferm debuteren. Maar wie is er in de jongste jaren doorgebroken uit de eigen jeugd?"

Simon Mignolet is nog steeds lovend over Brepoels. De Brugse doelman ziet hem als een toptrainer en een tactisch genie. Maar desondanks bleef een lange carrière in het profvoetbal uit. "Ach, ik ben veel te eerlijk voor deze stiel. Ik zeg wat ik denk en ik wil de dingen graag doen zoals ik ze zelf wil doen. Dat heeft mijn vrouw mij ook al enkele keren verweten, maar zo ben ik nu eenmaal."

"Dat is ook de reden waarom de supporters bij Sint-Truiden me graag hadden. Maar professioneel heeft het me niet ver gebracht", gaat Brepoels verder.

Bij KFC Diest gaat het Brepoels wel voor de wind. Door de stopzetting van de competities is Diest zeker van het kampioenschap in Eerste Provinciale. Daardoor treed de club volgend seizoen aan in Derde Amateurklasse.