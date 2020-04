Karim Bachar: futsallegende en -coach, assistent-coach Beerschot, rolmodel en Schepen in 'zijn' Antwerpen

Karim Bachar is een levende legende van het Belgische futsal. Meer dan 100 interlands, drie EK's gespeeld, twee keer de Gouden Schoen gewonnen. Als trainer van FT Antwerpen werd hij ook al drie keer verkozen als beste coach van het jaar.

De planning van Karim Bachar is meer dan behoorlijk gevuld. Hij is het nooit anders gewend geweest. "Vroeger ging ik werken, speelde ik zaal- en veldvoetbal. Ook nu heb ik vaak erg lange dagen, maar als je iets graag doet, is dat geen zware opgave", vertelt de 43-jarige Bachar.

Assistent-coach Beerschot

"Enkele voormiddagen per week ben ik terug te vinden bij Beerschot. Als assistent van Losada steek ik een handje toe waar nodig. Dat kan een opwarming zijn, of een groepje spelers apart nemen. Wees gerust, ik schotel deze jongens geen zaalvoetbaloefeningen voor!"

"Anderzijds heeft de voetbalbond de laatste jaren enorm geïnvesteerd in futsal, en tot op een bepaalde leeftijd zijn de twee sporten zeker verzoenbaar. Maar uiteraard kiezen de allerbesten voor het veldvoetbal. Zelf heb ik vrij snel de keuze gemaakt voor zaalvoetbal en daar heb ik zeker geen spijt van. Soms vraag ik me wel eens af waar mijn limiet als veldvoetballer lag, maar dat zullen we nooit weten!"

Futsal: coach FT Antwerpen en bondscoach (ad interim)

"Minstens drie avonden per week ben ik bezig als coach in het futsal. Vaak kom ik hierdoor erg laat thuis, maar ik haal er enorm veel plezier en voldoening uit."

Karim Bachar was een fenomeen als speler. Hij speelde meer dan 100 interlands en is tweede op de topschutterslijst aller tijden, achter de onlangs gestopte Karim Chaibai.

Naast hoofdcoach bij topclub FT Antwerpen is hij ook aan de slag bij de nationale ploeg. "Tot voor kort was ik er assistent-coach. De hoofdcoach besloot echter om te vertrekken naar een andere ploeg, waardoor ik tot nader order de honneurs waarneem als hoofdcoach."

Schepen in Antwerpen

"In 2006 vroeg toenmalig burgemeester Patrick Janssens om op te komen, omdat ik volgens hem een voorbeeldfunctie vertolkte. Ik geraakte meteen verkozen en zetel sindsdien in de gemeenteraad."

In september 2019 droeg SP.A Karim Bachar voor als Schepen van Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie. "Ik ben enorm fier dat ik deze belangrijke verantwoordelijkheden gekregen heb in de stad waarin in geboren en getogen ben. Het (samen)leven in een grootstad is zeker niet eenvoudig, maar ik probeer in alle facetten het positieve in de zaken te zien. Ik besef dat er nog veel werk op de plank ligt, maar ik probeer er te zijn voor alle Antwerpenaren", besluit de aimabele Bachar.