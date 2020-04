"Zonder hem was dit niet gelukt": hoe een 20-jarige het salarisgeschil bij Standard moest oplossen

Het akkoord tussen het bestuur en de spelers van Standard is er niet zonder slag of stoot gekomen. Dat er uiteindelijk toch iets op papier is gezet is grotendeels te danken aan Zinho Vanheusden.

Zinho Vanheusden was aanvankelijk een van de zeven spelers die niet akkoord gingen met het eerste voorstel van Standard: 'loonvermindering of technische werkloosheid'. De 20-jarige verdediger hekelde het gebrek aan overleg en ging de dialoog aan met de bestuurders. "Hij heeft er zijn schouders onder gezet en zonder hem was dit akkoord er niet gekomen" verklaarde Stijn Boeykens van spelersvakbond Sporta bij Het Laatste Nieuws. "Chapeau voor iemand van die leeftijd. Hij heeft meer dan iemand anders gewicht in de schaal gelegd." Zelfs de Pro League liet weten tevreden te zijn met de afloop van de affaire. 📄|



La Pro League satisfaite de l'accord concernant la diminution des salaires au Standard de Liège



▶️https://t.co/vaMCpxOvZI



Pro League tevreden over akkoord omtrent salarisvermindering bij Standard de Liège



▶️https://t.co/QUvYPQEi2X pic.twitter.com/8vxK4o4up6 — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) April 23, 2020