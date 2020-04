De Mos waarschuwt België voor Nederlands scenario: "Zorg dat iedereen daar genoegen mee neemt"

Totale chaos in Nederland na de beslissing om geen stijgers en zakkers aan te duiden. De KNVB organiseerde een stemming die 'pro' degradatie en promotie uitdraaide, maar ging uiteindelijk toch zijn eigen weg. Met alle gevolgen van dien, ziet Aad de Mos.

De Mos hoopt dat men in België slimmer is. "De Belgen moeten leren van de Nederlanders. Zien wat er goed is gegaan en wat er fout is gelopen. Je moet een duidelijk stramien hebben, want anders worden clubs tegen elkaar uitgespeeld en in het ootje genomen. Zorg als voetbalbond dat je uit de processen wegblijft en maak je huiswerk. Willen we met 16 clubs door of worden het er 18 of 20?", klinkt het in HLN.

De Mos heeft ook raad voor de Pro League. "Wel, pak nu door. Neem de stand na 29 speeldagen en zorg dat iedereen daar genoegen mee neemt. Als je gaat stemmen, dan riskeer je zoveel ellende en juristen op je dak, een zaak die 'Propere Handen' zelfs zou overstijgen. Brugge staat wel heel ver voor om hen niet tot kampioen uit te roepen, maar onderin verklaar je de competitie nietig. Pech voor OH Leuven en Beerschot, tenzij clubs hun licentie niet halen of je de competitie uitbreidt. Maar dan krijg je weer een hoop gedoe."