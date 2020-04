Gouden Schoenen, Rode Duivels, een Brugse delegatie en bekende supporters gaan met elkaar de strijd aan in nieuw TV-programma

Zondag 26 april is het de première van 'De Container Cup', het nieuwe programma van zender VIER. Dertig sporters en tien bekende Vlamingen vechten daarin op basis van individuele proeven uit wie de beste all-round sportman of -vrouw is.

Alle deelnemers leggen alleen zeven proeven af in een vrachtwagencontainer en op het einde wordt er een klassement opgemaakt. De opdrachten worden van commentaar voorzien door Pedro Elias en Wesley Sonck en elke aflevering toont de prestaties van twee kandidaten. Zondag 26 april openen wielrenner Remco Evenepoel en zwemmer Pieter Timmers de debatten. Brugse delegatie Maar er zijn ook heel wat deelnemers uit de voetbalwereld. Zo vertegenwoordigen Gouden Schoen Hans Vanaken en Tessa Wullaert het mannen- en vrouwenvoetbal. Vanaken is niet de enige deelnemer van Club Brugge. Ook Simon Mignolet is van de partij. Rode Duivel en Leicester-middenvelder Dennis Praet is de vierde voetballer. Tussen de bekende Vlamingen zitten ook enkele BS'en, 'Bekende Supporters'. Quizmaster en regisseur Erik Van Looy is een fervent Antwerp-aanhanger en acteur en 'callboy' Rik Verheye is een die hard Club Brugge-fan.