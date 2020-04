Terug naar Club Brugge? "Ik weet dat ik het in me heb om daar te spelen"

Veel onzekerheid in het voetbalwereldje, zeker voor spelers die nog niet weten waar ze volgend seizoen zullen spelen. Jordi Vanlerberghe zit in die situatie: KV Mechelen heeft een aankoopoptie, maar het is nog niet zeker of die gelicht gaat worden.

Hij ligt nog een jaar onder contract bij Club Brugge. "Ik heb van geen van beide clubs al iets gehoord. Als er niet meer gevoetbald wordt, ga ik ervan uit dat ik de trainingen weer bij Club hervat. Vorig jaar was ik in deze periode heel onrustig door de onzekerheid over mijn toekomst", zegt hij in GvA. "Dat is nu anders. Ik heb veel zin om me bij Club te bewijzen, omdat ik nog altijd denk dat ik het in mij heb om daar te spelen. Al weet ik ook dat ik hiervoor nog enkele stappen moet zetten. Het is geen geheim dat ik graag bij KV Mechelen vertoef, maar ik zie er zeker niet tegenop om naar Brugge terug te keren."