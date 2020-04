Geweldig nieuws voor doelman van Anderlecht! Hij wordt opnieuw vader

Hendrik Van Crombrugge is met mooi nieuws naar buiten gekomen. De doelman van Anderlecht wordt namelijk voor de tweede keer vader. Hij heeft al een zoontje, Matheo, en in oktober komt er nog een jongen of een meisje bij.

