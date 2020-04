Lombaerts benoemt de beste trainer die hij ooit had: "Ik stond met een trillend voetje op training, ik heb hem vervloekt"

De carrière van Nicolas Lombaerts zit erop. De verdediger zal altijd bekendstaan om zijn toen verrassende transfer naar het Russische Zenit St.-Petersburg. Maar daar ontmoette hij ook wel de trainer die hem het meest bijbracht.

Lombaerts is zelf bezig met zijn trainersdiploma, maar hij onthield ook van wie hij het meest leerde. "Van Luciano Spalletti bij Zenit. Hoe die ons trainde om te verdedigen: altijd hameren op oplettendheid, ook bij balbezit, posities aanpassen", zegt hij in De Morgen.

"Hij had zelfs een speciale assistent voor de verdediging. Dat werd herhaald in zes tegen vier, zeven tegen vijf, zelfs negen tegen zes, waardoor de verdediging onder immense druk kwam te staan. Verdedigen tot in de perfectie, maar het stelde ons in staat om hoog aanvallend te spelen."

Niet altijd makkelijk... "Ik heb Spalletti wel vervloekt tot het punt dat ik met een trillend voetje op de training stond te spelen. Altijd zat hij er bovenop en dan vooral op mij. Hij zei: 'Jij bent de enige van de verdediging die ik nog kan bijschaven en beter maken.' Als ik nu een training moet maken, grijp ik wel terug naar die periode. Trainer worden? Die trainingen en dat coachen, dat gaat nog wel, maar drie vierde van het werk bestaat er toch in om die spelers tevreden te houden, en wil ik dat wel?"