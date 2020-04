Roberto Mancini heeft het moeilijk met de lockdown: "Het is erg zwaar"

Het coronavirus heeft Europa hard getroffen en het merendeel van de landen bevindt zich momenteel in een lockdown. Roberto Mancini, de bondscoach van Italië, heeft het er moeilijk mee.

Net zoals veel mensen is ook Roberto Mancini gedwongen om thuis te blijven en de bondscoach van Italië heeft het er moeilijk mee.

"Ik ben het zat om thuis te moeten blijven, ik geef het toe. Ik kan er niet meer tegen. Na 60 dagen denk ik dat het moet eindigen, anders word je gek", zegt de Italiaanse coach. "Het is erg zwaar geworden, erg zwaar. Ik train in de ochtend. Na de middag zit ik op mijn terras als het mooi weer is en dat is het. Het ergste is natuurlijk de slachtoffers. Niet in staat zijn om ze nog een laatste knuffel te geven voordat ze sterven. Het is echt verschrikkelijk," betreurde de trainer.

De ex-trainer van Inter en Manchester City moet net als iedereen geduld hebben in deze moeilijke periode.