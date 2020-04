Opvolging Wagner: voor het eerst een vrouw als bondsprocureur?

Kris Wagner werd door de KBVB bedankt voor bewezen diensten nadat hij met zijn Facebook-posts de wrevel van de bond had opgewekt. De vacature staat dus open en advocate Lut Wille zou het wel zien zitten.

De Brugse advocate is gespecialiseerd in sportrecht. Ze is sub­stituut-procureur in het voetbal, bondsprocureur in de Vlaamse Atletiek Liga en procureur bij Cycling Vlaanderen. Wille is ook tuchtrechter in de Vlaamse roeibond en de Koninklijke Belgische Duivenbond en bestuurder bij de sportvakbond Sporta, schrijft Het Nieuwsblad.

Wagner werd aan de deur gezet omdat hij samen met de Antwerpse advocaat Walter Damen - die ook ondervoorzitter is van Beerschot - een fonds had opgericht om de coronacrisis door te komen. Met tips en raad voor de bevolking...