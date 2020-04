Hervatten op korte termijn praktisch onmogelijk: "We hebben 2.400 tests per dag nodig"

Cruciaal in het plan om het voetbal te kunnen hervatten is de beschikbaarheid van voldoende tests. Momenteel kunnen er in ons land 10.000 per dag worden uitgevoerd, maar dat is bijlange niet genoeg...

Zelfs als het naar 25.000 per dag gaat, is het nog onbegonnen werk, meent bondsvoorzitter Mehdi Bayat. “Als onze profclubs weer beginnen te trainen moeten alle spelers, alle trainers en iedereen die met hen in contact komt, dagelijks kunnen getest worden”, zegt hij in HBvL.

“Dan heb ik het dus ook over het personeel dat dagelijks de kleedkamers moet poetsen en ontsmetten. Bovendien vertellen de experten ons dat er twee verschillende tests moeten worden afgenomen. De PCR-testen om het virus in het lichaam te ontdekken. En de bloed- of serumtesten die kunnen vaststellen of er antilichamen zijn aangemaakt. Een snelle rekensom leert dat we 100 tests per club per dag nodig hebben. Als we ervan uitgaan dat er ook volgend seizoen 24 profclubs zijn, kom ik aan 2.400 tests per dag."