Van Ranst kan voetbalwereld niet geruststellen: "Ik kan geen termijn geven"

Elke club in het Belgische voetbal wil zo snel mogelijk duidelijkheid, maar het is nog niet zeker of de Veiligheidsraad die vrijdag gaat geven. Marc Van Ranst, die deel uitmaakt van de expertengroep die de exitstrategie moet bepalen, legt uit...

Van Ranst kent de nood van het voetbal, maar kan geen beloftes doen. "We moeten iets beoefenen dat zeker in sport moeilijk ligt: geduld. Ik denk dat iedereen graag onmiddellijk duidelijkheid zou hebben, maar we zitten met een epidemie, en die evolueert niet altijd zoals we zouden willen", zegt hij in HLN.

"Een datum vastleggen die dichterbij ligt, zoals 4 of 15 mei, dat lukt nog wel. Maar als het verder gaat, heb je zo'n grote onzekerheid. We plakken er dan ook liever geen datum op die we dan twee of drie keer zouden moeten herroepen. Een termijn kan ik dus niet geven. Ik sta er niet om gekend een geduldig man te zijn, maar in deze fase kan het niet anders."