OFFICIEEL: KV Oostende heeft handtekeningen beet en is gered

KV Oostende heeft de grootste hindernis overwonnen richting licentie: de overname door Pacific Media Group is helemaal afgerond. Dat werd vorige week al aangekondigd door Oostends burgemeester Bart Tommelein, maar bij de club bleven ze wachten op de handtekeningen van de Amerikanen.

Die zijn er nu en Oostende kan dan ook opgelucht ademhalen. Er is een akkoord over de schulden met Alychlo en Marc Coucke en PMG doet de benodigde kapitaalsverhoging van 2,7 miljoen. "KVO is verheugd officieel te kunnen meedelen dat Frank Dierckens deze week een definitieve overeenkomst heeft getekend met een Amerikaanse investeringsgroep omtrent de overname en investering in onze voetbalclub KV Oostende."

"Hiermee is de toekomst van KV Oostende verzekerd. Momenteel wordt sereen en hard gewerkt aan ons licentiedossier dat maandag 4 mei zal worden voorgelegd aan het BAS. Na het behalen van de licentie zal uitgebreider gecommuniceerd worden", klinkt het bij de club.