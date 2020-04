Vanden Borre heeft een boodschap voor de Anderlecht-fans, maar geeft niets prijs over toekomst

De toekomst van publiekslieveling Anthony Vanden Borre bij Anderlecht is onzeker. De ervaren verdediger werkte zich de afgelopen maanden in het zweet om zijn rentree te kunnen vieren bij Anderlecht, maar de coronacrisis gooide roet in het eten.

Vanden Borre beschikt over een aflopend contract en het is nog maar de vraag of Anderlecht enigszins bereid is dat te verlengen. Vanden Borre werkte maandenlang toe naar een rentree in de play-offs van de huidige voetbaljaargang. Maar nu de competitie is stilgelegd, lijkt die rentree er niet meer van te komen.

Eerder was er sprake van een nieuw prestatiegericht contract, maar ook dat komt in het gedrang door de coronacrisis.

Anderzijds is er ook Michael Murillo. De Panamees kwam in januari de rangen versterken en bleek een schot in de roos. Waar de rechtsachterpositie voor nieuwjaar nog een pijnpunt was, loopt er momenteel op deze positie een sterkhouder rond. Dat spreekt natuurlijk ook niet in het voordeel van Vanden Borre.

Vanden Borre blijft echter graag gezien bij de fans en het kan als een doorn in het oog gezien worden bij de fans als het Anderlecht-bestuur nu zou beslissen het voormalig enfant terrible te laten gaan.

Het zijn dan ook die fans die Vanden Borre een hart onder de riem steekt met een speciale boodschap. "Ik wens alle Anderlecht-fans goede moed toe in deze moeilijke tijden. Ik hoop dat iedereen goed zorgt voor de mensen om zich heen en dat we allemaal voorzichtig zijn tijdens deze lockdown."