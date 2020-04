Sportpsycholoog Jef Brouwers doet oproep naar de regering over sport

Sport is momenteel niet prioritair voor de regering, maar daar heeft sportpsycholoog Jef Brouwers toch een andere mening over: "Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen!"

Er zijn immers al signalen dat sporters het mentaal heel moeilijk aan het krijgen zijn. "Het is ongelooflijk belangrijk om uiterste klaarheid te brengen", zegt Brouwers in HLN. "Om hen een béétje op hun gemak te stellen in een ongemakkelijke en ongekende situatie. Dan praat ik niet alleen over profs, maar ook over amateurs, voor wie sportcompetities net zo belangrijk zijn."

De gevolgen kunnen immers erg kwalijk worden. "Want niet weten waar je aan toe bent, dat vréét aan de mens, dat kost energie, dat geeft spanningen. Dan is het niet verwonderlijk dat klachten over depressies en telefoontjes naar hulplijnen toenemen - al zullen sporters niet snel te koop lopen met hun gevoelens."