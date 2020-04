Volgens Steven Van Gucht zijn 2.300 coronatests per dag niet realistisch voor het voetbal: "niet eerlijk tegenover de rest van de bevolking"

Volgens Bondsvoorzitter Mehdi Bayat kan het profvoetbal alleen hervatten als een honderdtal personen per club, per dag getest kunnen worden. Het zou dus gaan om 2.300 tests per dag voor het Belgische voetbal.

Volgens Steven Van Gucht is het idee niet realistisch. "Binnenkort zijn er 25.000 testen per dag voor de bevolking, dus dan zou 10% voor het voetbal moeten zijn. Zoiets is niet eerlijk tegenover de rest van de bevolking", liet Van Gucht weten bij VTM Nieuws.

Van Gucht heeft uitgelegd dat er een bepaalde aanpak nodig zal zijn. "Als we niet iedereen gaan testen, kunnen we ook niet het risico uitsluiten. We kunnen wel aandachtig zijn voor de symptomen. Zo gaan we het ook aanpakken voor de Belgische bevolking", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.