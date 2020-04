De beste verdediger in de Jupiler Pro League volgens Hein Vanhaezebrouck: "Hij is geweldig"

Bij Club Brugge is iedereen aan een uitstekend seizoen bezig. Toch pikt Hein Vanhaezebrouck er één speler uit. Hij is namelijk onder de indruk van Clinton Mata.

Clinton Mata is aan een sterk seizoen bezig bij Club Brugge. Hij lijkt elk jaar te bevestigen, maar dit seizoen is ongetwijfeld één van zijn beste jaren in de Jupiler Pro League. Hein Vanhaezebrouck, ex-trainer van onder meer Anderlecht, heeft dan ook veel lof voor de verdediger.

In een interview bij Het Nieuwsblad werd gepolst naar de 11 spelers met het grootste potentieel in de Jupiler Pro League. Vanhaezebrouck aarzelde niet om de naam Clinton Mata op papier te zetten. "Hij is de beste verdediger in België."

"Hij is al 27, maar hij blijft fenomenaal. Hij zou in de Premier League bij elke Engelse ploeg kunnen spelen en hij kan deel uitmaken van een driemansverdediging", aldus Vanhaezebrouck.