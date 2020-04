Interesse in Dries Mertens wordt steeds groter: "Ze bellen elke dag"

De kans lijkt steeds groter te worden dat Dries Mertens de Serie A zal verlaten. Hij kan namelijk rekenen op heel wat interesse van Chelsea. Frank Lampard zou zelfs elke dag bellen met Mertens in de hoop hem te overtuigen.

Volgens Vincenzo Morabito, een Italiaanse expert op basis van transfers, is het duidelijk. De Italiaan heeft bij Radio Kiss Kiss Napoli uitgelegd dat vooral Chelsea zeer veel interesse heeft in de Rode Duivel.

Frank Lampard, de trainer van Chelsea, zou zelfs zot zijn van Dries Mertens. Hij belt de aanvaller van Napoli elke dag in de hoop hem binnen te halen. De Rode Duivel is na dit seizoen einde contract in Italië en kan dus volgende zomer gaan en staan waar hij wil.