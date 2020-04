Moeskroen nog dieper in de shit: voetbalbond komt met nieuwe bewijzen

Moeskroen mag dan misschien het geld hebben om zijn continuïteit te verzekeren, maar voor het BAS gaan ze toch peentjes zweten. De voetbalbond heeft immers nieuwe bewijzen dat de club gerund wordt door spelersmakelaars.

Het gaat om een uitgeschreven telefoongesprek tussen spelersmakelaar Marc Rautenberg en Moeskroen-CEO Paul Allaerts uit 2018, weet Het Nieuwsblad. Rautenberg zou daarin beloven dat hij via omwegen 2 miljoen bij de Henegouwers zal krijgen.

Spelersmakelaars mogen geen invloed hebben op de werking van een club en mogen al zeker geen beleidsbepalende acties uitvoeren. Er wordt al jaren gesuggereerd dat spelersmakelaars Pini Zahavi en Fali Ramadani de club in handen hebben. Rautenberg is één van de luitenanten van Ramadani en was er ook aan de slag als sportief directeur.