Supporters Genk halen uit naar Bayat: "Excuses of trek je conclusies!

Het seizoen moet stopgezet worden en wie het daar niet mee eens is, is "dom en egoïstisch". De woorden van Mehdi Bayat die niet bij iedereen in goeie aarde zijn gevallen. Zeker niet bij de supporters van Genk, één van de clubs die nog ijvert om door te spelen.

Die hebben intussen ook al gereageerd via het OSV, de overkoepelende supportersfederatie....

Mijnheer de Bondsvoorzitter,

wij als supportersvereniging OSV van KRC Genk vinden je uitlatingen vandaag in de pers een Bondsvoorzitter onwaardig. Onze club draagt respect hoog in het vaandel en dan moeten wij vaststellen dat de hoogste in rang van de KBVB onze club uitmaakt met de termen als egoïstisch en dom.

Ons clubbestuur besliste om de Veiligheidsraad zijn werk te laten doen en daar de gevolgen van te dragen, voetballen zodra het verantwoord is , niet meer of niet minder. Het is je goed recht als CEO van Sporting Charleroi je club goed te sturen maar respecteer ook dat ons clubbestuur dit op een verantwoorde manier doet.

Onze club is nog een VZW die belangeloos geleid wordt door plaatselijke mensen en niet door privé investeerders waardoor het financieel belang niet primeert.

Mogen wij u vragen je excuses over te maken aan onze club en in de toekomst je als Bondsvoorzitter te uiten met respect voor alle clubs. Zo je dit te moeilijk vindt denken wij dat je zelf je conclusies kan trekken die wij in gedachte hebben.