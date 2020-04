Deschacht zijn telefoon staat roodgloeiend: "Ik krijg bijna wekelijks twee à drie spelers aan de lijn om bij Zulte Waregem te komen spelen"

Davy De Fauw besloot zijn voetbalpensioen in te zetten en wordt, samen met Timmy Simons, assistent van Francky Dury bij Zulte Waregem. Leeftijdsgenoot Olivier Deschacht gaat er daarentegen nog een jaartje aanbreien aan de Gaverbeek.

Zulte Waregem schoot goed uit de startblokken, maar raakte de laatste weken voor de stopzetting van de competitie in een diep moeras terecht. Tegen Anderlecht volgde het dieptepunt met een 7-0 pandoering.

Essevee kan dus wel wat versterking gebruiken en volgens Deschacht zijn er wel wat spelers die Dury en co een handje willen helpen volgend seizoen: "Hoe raar het ook klinkt, ik krijg bijna wekelijks twee à drie spelers aan de lijn om bij Zulte Waregem te komen spelen. Ze denken dat ik daar de manager/scout/technisch directeur ben", verklaart Deschacht aan Play Sports.

Wat staat er dan precies allemaal op het groen-rode verlanglijstje? "We hebben wel wat spelers nodig. We hebben nood aan twee linksbacks, twee rechtsbacks. We hebben misschien ook een spits nodig. Er zijn ook veel spelers die weggaan, de technische staf zal zijn handen vol hebben."