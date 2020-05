'Genk kan plots cashen en onderhandelt met Chelsea over transfer van huurling'

KRC Genk en Chelsea FC onderhandelen momenteel over een opvallende transfer. Edon Zhegrova staat in de belangstelling van de Londense topclub. Wie?

De modale voetbalfan zal Edon Zhegrova niet kennen. KRC Genk plukte de 21-jarige flankaanvaller in 2017 weg bij de jeugd van STVV. Dit seizoen werd hij door de Limburgers uitgeleend bij FC Basel.

De 15-voudig Kosovaars internationaal maakte dan wel een pak minuten in Zwitserland, maar Basel besliste inmiddels om de aankoopoptie van 3,5 miljoen euro niet te lichten.

Huurlingenleger

En toch bestaat de kans dat Genk nog kan verdienen aan Zhegrova. Volgens The Daily Star onderhandelen de Smurfen met Chelsea over een verkoop. The Blues staan erom bekend om her en der jonge talenten op te kopen en die dan vervolgens elders te stallen.