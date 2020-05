Bekend analist en 'bad boy' van de Nederlandse tv-wereld door drie mannen met hamers overvallen: "Eén zo'n tik..."

René van der Gijp is maandagavond bij zijn huis in Dordrecht overvallen door drie mannen. De analist kwam maandagavond laat terug van de uitzending van Veronica Inside, waarna drie mannen met hamers zijn autoruiten probeerden te breken.

"Ik stond met de auto voor het hek, om het hek te openen", doet hij zijn verhaal bij Radio Veronica. "Opeens sprongen er drie gasten vanuit het niets voor mijn auto. En die begonnen als idioten met hamers op die auto in te slaan. Je schrikt je wel de tering, maar ik kon nog achteruitrijden en wegkomen. Ik heb geen kogelvrij glas in mijn Mercedes zitten, maar wel van die ramen die je niet doorkrijgt, dat wist ik zelf ook niet, hoor. Normaal heb je aan één klap voldoende, volgens mij."

Volgens Van der Gijp waren het dezelfde mannen die eerder al bij hem thuis inbraken. "Ik ga ervan uit dat dit dezelfde groep was. Als je één klap op je kop krijgt zoals zij op die ramen hadden gegeven, dan ben je dood. Dan moet ik heel eerlijk zeggen dat een whisky'tje wel helpt ..."

Een verrassing was het eigenlijk niet. "Het komt me wel rauw op mijn dak vallen, maar een verrassing is het nu ook weer niet. Je bent bekend, je verdient een aardig salaris, je rijdt in een mooie auto, je hebt een mening... Dan zijn er heel veel mensen die dat niet kunnen accepteren en dit flikken. Ik heb zó vaak tegen mensen gezegd: dat ons drieën (Van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee, red.) nog niets is overkomen, vind ik een wonder. Lange tenen, korte lontjes ..."