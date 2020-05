Van analist naar hoofdtrainer? "Een mooi aanbod? Ik weet niet wat ik er momenteel op zou antwoorden"

De beste stuurlui staan aan wal, zegt men wel eens. Wesley Sonck is zich daarvan bewust. De analist weet niet wat hij zou doen als er momenteel de vraag zou komen om hoofdtrainer te worden.

"Ik ben aan de laatste maanden bezig van mijn ProLicence-diploma. Eigenlijk kan ik zelfs nu al trainer in eerste klasse worden. Of ik dat ooit wil, weet ik niet", zei Sonck in een FB Live van Sporza. "Ik had gedacht om na mijn spelerscarrière meteen in een trainersstaf te beginnen en mij zo op te werken, maar het is anders gelopen."

Zijn job als analist is momenteel perfect voor hem. "En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat ik dicht bij mijn kinderen kan zijn op die manier. Dat heb ik in de loop der jaren vaak gemist. Ik heb nu een heel goede band met hen en ik zou niet meteen willen ruilen."

Trainer zijn is vandaag de dag geen simpele opdracht

Maar als er nu een goeie aanbieding komt? "Ik weet niet meteen wat ik zou zeggen, eerlijk gezegd. Ik kan er nu niet op antwoorden. Het is zeker leuk om in mijn huidige jobs een bepaalde vrijheid te hebben en niet elke dag met al de stress te zitten. Want trainer zijn is vandaag de dag geen simpele opdracht."

"Als ik het ooit zou overwegen, dan zal het met een tussenstap zijn. Ik ben nu hoofdcoach van de U19. Dat is ergens te vergelijken met een hoofdcoach, maar ook weer niet. Het zijn jonge profs, je kan ze nog meer kneden en ik zie ze maar een beperkt aantal keer. Ik steek er veel werk in, maar het is toch niet hetzelfde als een hoofdcoach die elke dag met spelers bezig is."