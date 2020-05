Tests, tests, tests en nog eens tests: Spaanse competitie heeft protocol klaar om volgende week opnieuw te trainen

In Spanje krijgen de spelers de toestemming om zich vanaf volgende week op de trainingscomplexen van hun clubs voor te bereiden op de hervatting van het seizoen. Zaterdag werd het te volgen protocol vastgelegd.

Veel testen: dat kwam uitvoerig naar voren in het protocol dat men zaterdag heeft voorgesteld om de Primera División te hervatten, want dat is men nog steeds van plan in Zuid-Europa. Spelers zullen voortdurend worden getest.

Als iedereen negatief test op Covid-19 valt de procedure nog mee, maar vanaf het moment dat een speler of iemand van de technische staf besmet is met het virus wordt de club een groot testlab.

Iemand die positief heeft getest mag niet meer trainen -ook als de speler in kwestie geen symptomen vertoont- totdat hij weer negatief test. De persoon wordt geïsoleerd en vanaf dat moment worden alle andere spelers en stafleden dagelijks getest. De trainingsfaciliteiten moeten ook volledig gedesinfecteerd worden.