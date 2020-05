Standard ligt nog steeds op vinkenslag om voormalige goalgetter van Club Brugge in te lijven

Gaat Standard zich komede zomer versterken met een gevestigde waarde in de Jupiler Pro League? Michel Preud'homme zou oude bekende Abdoulaye Diaby hoog op het verlangslijstje hebben staan.

Staat Abdoulay Diaby voor een terugkeer naar de Belgische competitie? In Brugse loondienst scoorde hij 36 goals in 108 matchen en nu wordt hij geciteerd bij Standard, niet toevallig de club waar zijn coach van bij blauw-zwart, Michel Preud'homme, aan de slag is.

De Rouches zijn al een poos geïnteresseerd in de Malinese aanvaller en zijn volgens het Portugese Record bereid om de concurrentie aan te gaan met Besiktas, de club die hem huurt van Sporting Lissabon.

De kostprijs van de aanvaller is wel een probleem. Sporting zou een prijskaartje van 5 miljoen euro aan hem hangen, een half miljoen meer dan dat ze in 2018 aan Club Brugge voor hem betaald hebben. De spits huren is een andere optie, gezien Standard er financieel niet geweldig voor staat.