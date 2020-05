Duidelijk signaal naar de Pro League? 'Belgische voetbalfan is niet happig op stadionbezoek én trekt neus op voor wedstrijden achter gesloten deuren'

In Nederland en Frankrijk werd er al een streep getrokken onder het voetbalseizoen 2019-2020. In België is er voorlopig nog geen uitsluitsel over het vervolg van de competitie. Voor de meerderheid van de Belgische voetbalfans hoeft het alvast niet meer.

Dat blijkt uit een grootschalige corona-enquête in het Belang van Limburg. 62% van de respondenten gaf aan niet bereid te zijn om naar het stadion te gaan om de matchen bij te wonen. Maar liefst 67% is bang om dan besmet te geraken met het coronavirus. Nog een iets straffere statistiek is die van het voetballen zonder toeschouwers. Ruim 70% vindt dat er niet moet gevoetbald worden in lege stadions. Daarmee is de mening van de Belgische voetbalfan alvast duidelijk. Het blijft afwachten wat de Pro League gaat beslissen.