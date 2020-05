De Bruyne maakt zich weinig zorgen, maar is wel zeker: "Dit seizoen wordt afgewerkt, het financiële aspect is veel te belangrijk"

Kevin De Bruyne is voor "99 procent" zeker dat er nog gevoetbald gaat worden in Engeland. Goed of slecht nieuws voor hem? Hij kan het record van Thierry Henry qua assists in één seizoen nog breken, want hij speelde zijn beste seizoen ooit. Daartegenover staan de risico's.

Binnen een dikke maand (8 juni) wil de Premier League zich weer op gang trekken. "Mijn gevoel zegt dat we misschien binnen twee weken weer kunnen trainen”, vertelt De Bruyne bij HLN. “De regering wil het voetbal zo snel mogelijk weer laten starten om de mensen iets te geven. Alles zal afgewerkt worden zonder fans volgens mij. Dat is voor niemand echt interessant, maar dit seizoen zal wel afgewerkt worden." "Het financiële aspect is veel te belangrijk in de Premier League. Als het seizoen niet wordt afgewerkt, gaat dat voor serieuze problemen zorgen", aldus De Bruyne, die zich niet zozeer zorgen maakt over de financiën die voorgaan op de gezondheid. “Dat niet zozeer. Eens we weer beginnen spelen, zal iedereen wel getest worden. Ik denk dat de spelers (zoals ploegmaat Agüero, nvdr.) niet echt bang zijn voor zichzelf, maar wel voor hun familie. Dat is vooral het probleem voor veel mensen.” Ik heb nog nooit zo lang stilgelegen De Bruyne zat voor de stopzetting wel in topvorm. "Je zit in een ritme en je moet plots stoppen. Als de competitie hervat, zie ik dit niet echt als een verlenging van het seizoen. Dit voelt meer aan als de start van een nieuw seizoen. Ik heb nog nooit zo lang stilgelegen in mijn carrière. Ach, ik maak er geen probleem van. Er zijn grotere machten bezig. Wat er ook gezegd en beslist wordt, ik ga er in mee."